Verrückter Vini-Wechsel? | Vernichtendes Woltemade-Urteil

Ex-Klub öffnet Vini die Tür

Im Sommer 2018 zog es Vinicius Junior (25) für rund 45 Millionen Euro von Flamengo zu Real Madrid. Sein Arbeitspapier bei den Königlichen ist nur noch bis 2027 datiert. Eine Verlängerung ist nach der Trennung von Trainer Xabi Alonso, mit dem der Offensivstar nicht grün wurde, zwar wahrscheinlicher geworden, aber weiter keine beschlossene Sache. Folgt in eineinhalb Jahren die sensationelle Rückkehr in seine brasilianische Heimat?

„Sein Vertrag läuft bald aus. Er hat mir ein schönes Geschenk geschickt, ein signiertes Trikot. Man kann nur um solche Spieler kämpfen, wenn sie wirklich kommen wollen. Es hängt mehr von Vini ab als von uns. Die Tür steht Vini immer offen. Der Vertrag läuft aus, wir müssen nichts an Real Madrid zahlen“, stellte Flamengos Sportdirektor Jose Boto bei der Vorstellung von 42-Millionen-Rekordzugang Lucas Paquetá (28) klar. „Flamengo öffnet seine Pforten für Vinicius“, titelt die ‚as‘, „in den letzten Stunden ist der Traum von einer Verpflichtung so präsent wie nie zuvor.“

Woltemade bekommt sein Fett weg

Am gestrigen Mittwochabend zog Newcastle United im League Cup-Halbfinale gegen Manchester City deutlich mit 1:3 den Kürzeren. Die ‚Sun‘ schreibt sogar von einer „Demütigung“. DFB-Stürmer Nick Woltemade setzte dabei seine Tor- und Formkrise fort, musste beim Stand von 0:3 zur Halbzeit raus. ‚The Chronicle‘ bewertet die Leistung des Ex-Stuttgarters mit einer zwei von zehn – Woltemade erhielt damit die schlechteste Note aller Spieler.

Die in Newcastle ansässige Lokalzeitung begründet: „Null Service. Suchte nach Pässen, die nie zu ihm kamen. Nur elf Ballkontakte und keine Torschüsse – ohne Selbstvertrauen.“ Auch TV-Experte Micah Richards betonte bei ‚Sky Sports‘: „Woltemade ist offensichtlich ein sehr guter Spieler, aber er passt nicht zum System von Newcastle und zu der Art und Weise, wie sie spielen wollen. Sie müssen herausfinden, wie sie spielen wollen. Und wenn sie an Woltemade im Sturm festhalten wollen, müssen sie ihn besser ins Spiel einbinden, damit er sein Können zeigen kann.“