Bayer-Boss: Alonso weckt Begehrlichkeiten

Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung von Bayer Leverkusen, hat sich zu der Zukunft von Trainer Xabi Alonso geäußert. In einem Interview mit der ‚Sport Bild‘ erklärt Carro: „Dass er bei anderen Klubs Begehrlichkeiten weckt, wenn wir erfolgreich sind, ist uns bewusst. Ich sage aber auch: Wenn er sich bei uns weiterhin so wohlfühlt, und wenn wir uns mit ihm wohlfühlen, muss erstmal ein Klub kommen, bei dem er sagt: Ich will da hin.“

Xabi Alonso 41 Jahre - 41 Pflichtspiele 51% 21 Siege 24% 10 Unentschieden 24% 10 Niederlagen 1,86 punkte pro Spiel (in Liga)

Bayers Saisonbeginn hätte nicht besser laufen können: Drei Siege aus drei Spielen, zudem geht man mit der Tabellenführung in die Länderspielpause. Deswegen dürfte Alonso auch immer mal wieder mit Klubs wie dem FC Bayern München oder Real Madrid in Verbindung gebracht werden. Bei den Königlichen läuft Carlo Ancelottis Arbeitspapier 2024 aus. Allerdings besitzt Alonso in Leverkusen noch einen bis 2026 gültigen Vertrag, den er erst Anfang August verlängerte.