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Bundesliga

Rekordtransfer: Einigung im Diomande-Poker

Erst heute ist Yan Diomande bei RB Leipzig im Trainingslager angekommen. Lange dürfte er sich dort allerdings nicht aufhalten.

von Dominik Sandler - Quelle: Ben Jacobs
1 min.
Yan Diomande im Duell mit Joshua Kimmich und Leroy Sané @Maxppp

Etwas lustlos wirkte Yan Diomande, als er seine ersten Übungen nach seiner Ankunft im Trainingslager bei RB Leipzig im Kraftraum absolvierte. Der Ivorer ist sich längst mit Real Madrid einig, doch die Sachsen treiben seit Wochen die Ablöse in die Höhe und blieben bis zuletzt hart.

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Jetzt aber scheint ein Ende des Pokers in Sicht. Laut Ben Jacobs hat sich RB jetzt mit den Königlichen mündlich auf eine Ablösesumme geeinigt. Noch heute Nachmittag soll der Vorstand der Madrilenen final grünes Licht geben und den Transfer durchwinken.

RB erhält einen Transfererlös, der sich laut ‚Sky‘ zwischen 130 und 140 Millionen Euro bewegt. Vor einem Jahr war der 19-Jährige für 20 Millionen von Spaniens damaligem Erstliga-Absteiger CD Leganés in die Bundesliga gewechselt. Jetzt wird er voraussichtlich zum Rekordtransfer der Madrilenen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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