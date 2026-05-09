FC Bayern: Seitz macht den Weg für Dante frei

Holger Seitz räumt seinen Posten als Trainer der U23 des FC Bayern. Dies ergab ein Gespräch zwischen der Sportlichen Leitung, der Campus-Führung und Seitz selbst. Zuvor betreute der Ex-Profi die Zweitvertretung des Rekordmeisters in insgesamt 187 Spielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In welcher Funktion es für Seitz nach der Sommerpause dann weitergeht, steht derzeit noch nicht fest. Wie die Münchener in der Pressemitteilung ankündigen, wird es diesbezüglich weitere Gespräche geben. Die Nachfolge des langjährigen Nachwuchstrainers ist derweil längst geklärt. Ab der kommenden Spielzeit wird Dante (42) die U23 der Bayern übernehmen.