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Offiziell Bundesliga

FC Bayern: Seitz macht den Weg für Dante frei

von Tom Kunze - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Holger Seitz blickt zurück @Maxppp

Holger Seitz räumt seinen Posten als Trainer der U23 des FC Bayern. Dies ergab ein Gespräch zwischen der Sportlichen Leitung, der Campus-Führung und Seitz selbst. Zuvor betreute der Ex-Profi die Zweitvertretung des Rekordmeisters in insgesamt 187 Spielen.

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Holger #Seitz wird in der neuen Saison 2026/27 nicht mehr Trainer der #FCBAmateure sein. Dies ist das Ergebnis konstruktiver Gespräche zwischen der sportlichen Leitung, der Campus-Führung und dem 51-Jährigen in den vergangenen Wochen. Im Laufe der Sommerpause werden beide Seiten den Austausch fortsetzen, in welcher Funktion Seitz zukünftig für den FCB tätig sein kann.

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In welcher Funktion es für Seitz nach der Sommerpause dann weitergeht, steht derzeit noch nicht fest. Wie die Münchener in der Pressemitteilung ankündigen, wird es diesbezüglich weitere Gespräche geben. Die Nachfolge des langjährigen Nachwuchstrainers ist derweil längst geklärt. Ab der kommenden Spielzeit wird Dante (42) die U23 der Bayern übernehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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