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Bundesliga

Nächste Wechsel-Option für Tabakovic

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Haris Tabakovic lässt sich feiern @Maxppp

Nicht nur der OSC Lille hat es auf Haris Tabakovic (31) abgehen. Laut der ‚Bild‘ bekundet auch Leeds United konkretes Interesse an dem Leihstürmer von Borussia Mönchengladbach, der in der laufenden Saison 13 Treffer in 30 Pflichtspielen markierte.

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Nach aktuellem Stand der Dinge kehrt Tabakovic im Sommer zur TSG Hoffenheim zurück. Gladbach wird die vom Bundesliga-Rivalen aufgerufene Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro wohl nicht bewerkstelligen können. Den Interessenten stehen hingegen ausreichend liquide Mittel für eine Zusammenarbeit mit dem bosnischen Nationalspieler (zehn Länderspiele) zur Verfügung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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