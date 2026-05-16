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Premier League

Guardiola beantwortet Zukunftsfrage

von Lukas Hörster - Quelle: BBC
Pep Guardiola an der Seitenlinie @Maxppp

Pep Guardiola hat sich zu den Gerüchten um einen möglichen Abschied von Manchester City geäußert. Im Interview mit der ‚BBC‘ bejaht der Startrainer die Frage, ob er auch in der kommenden Saison noch da sein werde und schiebt nach: „Ich bin hier und habe einen Vertrag.“

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„Mir wird diese Frage schon lange gestellt. Sie sollten die Antwort kennen. Ich bin hier bis zu Ende der Premier League-Saison, alles gut.“ Die Tür in Richtung Abschied im Sommer schloss Guardiola somit nicht vollends. 2016 war er vom FC Bayern zu City gewechselt, sein Vertrag läuft noch bis 2027.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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