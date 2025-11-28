Köln: Kwasniok skeptisch bei van den Berg

Es bleibt unklar, ob Innenverteidiger Rav van den Berg am Samstag sein Comeback gegen Werder Bremen (15:30 Uhr) feiern wird. Auf der heutigen Pressekonferenz des 1. FC Köln wollte sich Cheftrainer Lukas Kwasniok mit Bezug auf van den Bergs Einsatz für die niederländische U21 am vergangenen Wochenende noch nicht festlegen: „Man hat gemerkt, dass er noch nicht in Vollbesitz seiner Kräfte ist.“ Am gestrigen Donnerstag hatte sich der Niederländer selbst noch fit gemeldet.

Während der FC ohne die Langzeitverletzten Luca Kilian (26) und Timo Hübers (29) planen muss, fallen nun auch Joel Schmied (27) und Ragnar Ache (26) aus. Van den Berg kam seit seinem Wechsel vom FC Middlesbrough im vergangenen Sommer bislang nur auf zwei Pflichtspieleinsätze, dennoch betont Kwasniok, dass er trotz der Personalnot keine Risiken eingehen werde: „Die Bundesliga ist kein Experimentierfeld.“