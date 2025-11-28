Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Köln: Kwasniok skeptisch bei van den Berg

von David Bollmann
1 min.
Lukas Kwasniok auf einer PK @Maxppp

Es bleibt unklar, ob Innenverteidiger Rav van den Berg am Samstag sein Comeback gegen Werder Bremen (15:30 Uhr) feiern wird. Auf der heutigen Pressekonferenz des 1. FC Köln wollte sich Cheftrainer Lukas Kwasniok mit Bezug auf van den Bergs Einsatz für die niederländische U21 am vergangenen Wochenende noch nicht festlegen: „Man hat gemerkt, dass er noch nicht in Vollbesitz seiner Kräfte ist.“ Am gestrigen Donnerstag hatte sich der Niederländer selbst noch fit gemeldet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während der FC ohne die Langzeitverletzten Luca Kilian (26) und Timo Hübers (29) planen muss, fallen nun auch Joel Schmied (27) und Ragnar Ache (26) aus. Van den Berg kam seit seinem Wechsel vom FC Middlesbrough im vergangenen Sommer bislang nur auf zwei Pflichtspieleinsätze, dennoch betont Kwasniok, dass er trotz der Personalnot keine Risiken eingehen werde: „Die Bundesliga ist kein Experimentierfeld.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln
Rav Wiebe van den Berg

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Rav Wiebe van den Berg Rav Wiebe van den Berg
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert