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Bundesliga

BVB: Das Preisschild für Ramaj

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Diant Ramaj im Heidenheim-Tor @Maxppp

Dass Diant Ramaj seine Zelte bei Borussia Dortmund noch im Verlauf der aktuellen Transferperiode abbricht, ist extrem wahrscheinlich. Laut ‚Sky‘ fordert der BVB für einen Verkauf des 24-jährigen Torhüters lediglich sieben Millionen Euro Ablöse.

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Um einen Transfer voranzutreiben, wird Ramaj auch nicht mit den Dortmundern ins Trainingslager nach Japan reisen. Anfragen gibt es bereits einige für den Schlussmann, der in der vergangenen Saison an den 1. FC Heidenheim verliehen war.

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