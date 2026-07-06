Komplizierte Mohya-Entscheidung steht bevor

Der marokkanische Fußballverband intensiviert die Bemühungen um Wael Mohya. Wie die ‚Bild‘ berichtet, gab es zuletzt ein weiteres Gespräch zwischen Marokko und dem Juwel von Borussia Mönchengladbach. Demzufolge locken die Afrikaner den 17-Jährigen mit der A-Nationalmannschaft und wollen ihn „als Star der Heim-WM 2030 aufbauen“.

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Mohya besitzt sowohl die deutsche als auch die marokkanische Staatsbürgerschaft. Daher kann sich der deutsche U18-Nationalspieler aussuchen, für welche Nation er spielen möchte. Der DFB steht nun jedenfalls unter Zugzwang und sollte dem talentierten Offensivakteur eine klare Perspektive aufzeigen, wenn man nicht in die Röhre gucken will.