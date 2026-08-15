Hinter der kurzfristigen Zukunft von Victor Boniface steht noch ein Fragezeichen. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ ist man bei Bayer Leverkusen für drei Szenarien offen: Boniface bleibt – nach aktuellem Stand als Joker – an Bord, er wird verkauft oder verliehen.

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Der Werksklub glaube weiterhin an das Potenzial des 25-jährigen Stürmers, der in der Saisonvorbereitung einen guten Eindruck hinterlassen hat. Bei Leihklub Werder Bremen konnte der verletzungsgeplagte Boniface in der vergangenen Spielzeit dagegen nicht überzeugen. Vertraglich gebunden ist der Nigerianer an Leverkusen bis 2028.