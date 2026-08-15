Menü Suche
Kommentar 9
Bundesliga

Bayer 04: Drei Optionen für Boniface

von David Hamza - Quelle: Bild
Victor Boniface im Bayer-Trikot @Maxppp

Hinter der kurzfristigen Zukunft von Victor Boniface steht noch ein Fragezeichen. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ ist man bei Bayer Leverkusen für drei Szenarien offen: Boniface bleibt – nach aktuellem Stand als Joker – an Bord, er wird verkauft oder verliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Werksklub glaube weiterhin an das Potenzial des 25-jährigen Stürmers, der in der Saisonvorbereitung einen guten Eindruck hinterlassen hat. Bei Leihklub Werder Bremen konnte der verletzungsgeplagte Boniface in der vergangenen Spielzeit dagegen nicht überzeugen. Vertraglich gebunden ist der Nigerianer an Leverkusen bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (9)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bayer 04
Victor Boniface

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bayer 04 Logo Bayer 04 Leverkusen
Victor Boniface Victor Boniface
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert