Eintracht teilt Burkardt-Diagnose mit

Die Befürchtungen bei Jonathan Burkardt haben sich für Eintracht Frankfurt bestätigt. Wie die Adlerträger bekanntgeben, hat sich der Stürmer eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen. Damit werde er „bis auf weiteres“ ausfallen.

Burkardt erlitt die Verletzung bei der gestrigen 0:3-Niederlage in der Champions League gegen Atalanta Bergamo und musste nach 59 Minuten ausgewechselt werden. In der laufenden Saison verzeichnete der gebürtige Darmstädter zwölf Torbeteiligungen in 17 Spielen, dementsprechend schwer wiegt der Ausfall für die Eintracht.