Eintracht teilt Burkardt-Diagnose mit
Die Befürchtungen bei Jonathan Burkardt haben sich für Eintracht Frankfurt bestätigt. Wie die Adlerträger bekanntgeben, hat sich der Stürmer eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen. Damit werde er „bis auf weiteres“ ausfallen.
Eintracht Frankfurt @Eintracht – 15:59
Jonathan Burkardt hat im gestrigen UEFA Champions-League-Heimspiel gegen Atalanta BC eine Muskelverletzung in der Wade erlitten. Der 25-jährige Stürmer wird bis auf Weiteres ausfallen.Bei X ansehen
Burkardt erlitt die Verletzung bei der gestrigen 0:3-Niederlage in der Champions League gegen Atalanta Bergamo und musste nach 59 Minuten ausgewechselt werden. In der laufenden Saison verzeichnete der gebürtige Darmstädter zwölf Torbeteiligungen in 17 Spielen, dementsprechend schwer wiegt der Ausfall für die Eintracht.
