Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Eintracht teilt Burkardt-Diagnose mit

von Lukas Weinstock - Quelle: profis.eintracht.de
1 min.
Jonathan Burkardt ballt die Faust @Maxppp

Die Befürchtungen bei Jonathan Burkardt haben sich für Eintracht Frankfurt bestätigt. Wie die Adlerträger bekanntgeben, hat sich der Stürmer eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen. Damit werde er „bis auf weiteres“ ausfallen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Eintracht Frankfurt
Jonathan Burkardt hat im gestrigen UEFA Champions-League-Heimspiel gegen Atalanta BC eine Muskelverletzung in der Wade erlitten. Der 25-jährige Stürmer wird bis auf Weiteres ausfallen.

Wir wünschen Jonny eine gute und schnelle Genesung! 🫶🍀

#SGE
Bei X ansehen

Burkardt erlitt die Verletzung bei der gestrigen 0:3-Niederlage in der Champions League gegen Atalanta Bergamo und musste nach 59 Minuten ausgewechselt werden. In der laufenden Saison verzeichnete der gebürtige Darmstädter zwölf Torbeteiligungen in 17 Spielen, dementsprechend schwer wiegt der Ausfall für die Eintracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Jonathan Burkardt

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Jonathan Burkardt Jonathan Burkardt
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert