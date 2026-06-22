Manchester City greift für die Verpflichtung von Enzo Maresca tief in die Tasche. Laut Gianluca Di Marzio überweisen die Skyblues 20 Millionen Euro an den FC Chelsea, um sich die Dienste des designierten Cheftrainers zu sichern. Der Italiener war zum Jahreswechsel an der Stamford Bridge entlassen worden, stand dort aber weiterhin unter Vertrag.

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In Manchester folgt Maresca auf Pep Guardiola, der den Verein in diesem Sommer nach zehn Jahre verlassen wird. Dem 46-Jährigen winkt bei City ein Dreijahresvertrag, den er in den kommenden Stunden unterzeichnen soll. Dann dürfte auch die Fixmeldung nicht mehr lange auf sich warten lassen.