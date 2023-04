Thomalla verlängert in Heidenheim

Denis Thomalla hat seinen auslaufenden Vertrag beim 1. FC Heidenheim verlängert. Bis 2025 bindet sich der offensive Mittelfeldspieler an den Zweitligisten. „Ich bin jetzt siebeneinhalb Jahre hier und kann sagen, dass es meine zweite Heimat geworden ist. Man ist dankbar dafür, dass der Verein einem nochmal das Vertrauen schenkt“, so Thomalla.

Für den FCH hat der 30-Jährige insgesamt 176 Spiele bestritten (28 Tore, 21 Assists), ist auch in der laufenden Saison fester Bestandteil in Frank Schmidts Elf. Mit Heidenheim hat Thomalla auf Platz zwei liegend gute Chancen auf den erstmaligen Aufstieg in die erste Bundesliga.

