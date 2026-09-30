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Bundesliga

Einigung erzielt: Kovac verlängert

Die Zusammenarbeit von Borussia Dortmund und Niko Kovac wird fortgesetzt. Die beiden Parteien haben Einigung erzielt.

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
1 min.
BVB-Trainer Niko Kovac @Maxppp

Bei Borussia Dortmund verlängert in Kürze der nächste wichtige Erfolgsgarant. Nachdem mit Carsten Cramer, Lars Ricken und Thomas Treß bereits drei Verantwortliche einen neuen Vertrag unterzeichneten, fehlte bis heute nur noch Klarheit über die Zukunft von Cheftrainer Niko Kovac.

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Laut der ‚Bild‘ hat der kroatische Coach mit dem BVB eine Einigung erzielt. Der momentan noch bis 2027 gültige Kontrakt wird dem Bericht zufolge bis 2029 ausgedehnt. Laut der Boulevardzeitung liegen die Zalen „auf dem Tisch“ und „lediglich die Unterschriften fehlen noch“.

Kovac wollte offenbar abwarten, bis die Zukunft von Ricken geklärt ist, bevor er sich abschließend zu den Schwarz-Gelben bekennt. Der finale Abschluss zwischen der Borussia und Kovac sowie die offizielle Verkündung durch den Bundesligaklub könnten zeitnah folgen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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