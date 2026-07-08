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TSG-Dämpfer für Stage

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Jens Stage im Trikot des SV Werder Bremen @Maxppp

Der bevorstehende Transfer von Nathan De Cat (17) hat negative Folgen für Jens Stage. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist ein Wechsel des 29-Jährigen nach Sinsheim vorerst komplett vom Tisch. Erst, wenn noch ein Leistungsträger aus dem zentralen Mittelfeld überraschend den Abflug machen würde, wäre Stage wieder ein Thema.

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Mit der TSG war sich der Achter von Werder Bremen eigentlich schon einig. Der SVW fordert aber 14 Millionen Euro – zu viel für Hoffenheim. Inzwischen zeigt unter anderem der FC Kopenhagen Interesse an einer Rückkehr von Stage.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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