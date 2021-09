PSG bot mehr für Camavinga

Stade Rennes hätte Eduardo Camavinga wohl lieber an Paris St. Germain verkauft. Denn nach Informationen der ‚as‘ lag das Gebot des französischen Topklubs höher als das von Real Madrid. Camavinga selbst soll aber auf einen Wechsel nach Spanien gedrängt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch in Sachen Gehalt hätte sich ein Umzug nach Paris für den 18-jährigen Mittelfeldspieler mehr gelohnt, so die ‚as‘. So sei das Salär in Madrid „deutlich niedriger“ als die Summe, die Camavinga an der Seine hätte einstreichen können. Real machte trotzdem das Rennen und stattete den Youngster mit einem Vertrag bis 2027 aus.