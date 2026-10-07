Nach 22 Jahren des Wartens und etlichen knapp gescheiterten Versuchen hat der FC Arsenal im vergangenen Sommer unter Cheftrainer Mikel Arteta endlich den lang ersehnten vierten Titel in der Premier League gewonnen. Grund genug, die erfolgreiche Zusammenarbeit fortzuführen.

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Wie die Gunners offiziell mitteilen, wurde der Vertrag mit dem Spanier bis 2030 ausgeweitet. „Die neue Vereinbarung spiegelt unsere gemeinsame Überzeugung wider, dass die Fortschritte, die wir gemacht haben, und der Erfolg der vergangenen Saison den Beginn einer besonderen Ära in unserer Geschichte darstellen“, lässt sich die Vereinsführung im offiziellen Statement zitieren.

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Auch das restliche Kerntrainerteam verlängert seine Kontrakte. Arteta war von 2011 bis zu seinem Karriereende 2016 bereits als Spieler für die Londoner aktiv. Drei Jahre später kam der heute 44-Jährige als neuer Cheftrainer zum Klub zurück.

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„Es ist ein Privileg, meine Zukunft diesem Verein zu widmen und weiterhin mit außergewöhnlichen Menschen zusammenzuarbeiten, die das Beste für Arsenal wollen. Dieser Verein ist einzigartig – sein Charakter und das Gefühl, das er vermittelt –, und ich empfinde es als großes Privileg, dass unsere gemeinsame Reise weitergeht“, so Arteta.