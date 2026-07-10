FC Bayern: Was läuft mit Frankreich-Star Koundé?

Beim FC Barcelona ist man einem Verkauf von Jules Koundé (27) offenbar nicht abgeneigt. ‚Teamtalk‘ berichtet, dass Vermittler sämtliche Topklubs kontaktiert haben, um ein potenzielles Interesse am französischen Nationalspieler auszuloten. Dem Bericht zufolge ist der Rechtsverteidiger, der auch im Abwehrzentrum einsetzbar ist, ein Thema bei den englischen Schwergewichten FC Liverpool, FC Chelsea, FC Arsenal und Manchester City.

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‚Teamtalk‘ bringt Koundé zudem beim FC Bayern ins Spiel. Der deutsche Rekordmeister, der den Rechtsverteidger-Markt weiter im Blick behalte, habe ebenfalls Kenntnis über die Situation des WM-Fahrers genommen.

Koundé seit Jahren auf Bayerns Liste

Christian Falk bestätigt im Podcast ‚Bayern Insider‘, dass Koundé seit mehreren Jahren auf der Liste der Münchner steht und weiterhin beobachtet wird. Ein unmittelbarer Transfer sei allerdings keine Option, zumal Bayern nach der Verpflichtung von Nathaniel Brown (23) auf den defensiven Außenbahnen gut aufgestellt ist.

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Dennoch, so Falk weiter, könne ein Vorstoß im Falle eines Verkaufs von Ladenhüter Sacha Boey (25) nicht ausgeschlossen werden. Auch Givairo Read (20/Feyenoord Rotterdam) wurde in den vergangenen Monaten für diese Position mit einem Bayern-Wechsel in Verbindung gebracht.

Koundé steht derweil noch bis 2030 in Barcelona unter Vertrag, ein Transfer des gebürtigen Parisers dürfte also ohnehin eine kostspielige Angelegenheit werden. Laut ‚Teamtalk‘ wird angenommen, dass die Katalanen ein Preisschild von über 50 Millionen Euro aufrufen. Koundé selbst betonte Anfang Juni, dass er keine Wechselgedanken hegt.