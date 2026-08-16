Schottland präsentiert neuen Nationalcoach

Der schottische Verband hat einen neuen Trainer gefunden. Sébastien Pocognoli folgt beim WM-Teilnehmer auf Steve Clarke und unterschreibt für zwei Jahre bis 2028.

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Welcome, Sébastien ✍️



Sébastien Pocognoli is your new Scotland Men’s National Team Head Coach. pic.twitter.com/J1t0pJhdUt — Scotland National Team (@ScotlandNT) August 16, 2026

Pocognoli war zuletzt für die AS Monaco verantwortlich, seine dortige Amstzeit endete in diesem Sommer frühzeitig nach etwas mehr als einem halben Jahr schon wieder. Jetzt soll er Schottland bestmöglich auf die Heim-EM 2028 vorbereiten.