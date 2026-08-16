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Offiziell Europameisterschaft

Schottland präsentiert neuen Nationalcoach

von Julian Jasch
Sébastien Pocognoli im Monaco-Dress @Maxppp

Der schottische Verband hat einen neuen Trainer gefunden. Sébastien Pocognoli folgt beim WM-Teilnehmer auf Steve Clarke und unterschreibt für zwei Jahre bis 2028.

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Pocognoli war zuletzt für die AS Monaco verantwortlich, seine dortige Amstzeit endete in diesem Sommer frühzeitig nach etwas mehr als einem halben Jahr schon wieder. Jetzt soll er Schottland bestmöglich auf die Heim-EM 2028 vorbereiten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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