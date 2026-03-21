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Bundesliga

BVB: Kovac streicht Youngster aus dem Kader

von Daniel del Federico - Quelle: Ruhr Nachrichten
1 min.
Samuele Inácio im BVB-Porträt @Maxppp
BVB Hamburg

Samuele Inacio wird bei der heutigen Bundesliga-Partie gegen den Hamburger SV (18:30 Uhr) nicht im Aufgebot von Borussia Dortmund stehen. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, wurde der 17-Jährige von Trainer Niko Kovac aus dem Kader gestrichen. Damit wurde der Italiener erstmals nach acht Pflichtspiel-Nominierungen in Folge wieder zum Zuschauen verdammt.

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Der Grund für die Entscheidung ist die entspannte personelle Lage in Dortmund: Abgesehen von Kapitän Emre Can (32/Kreuzbandriss), dessen Vertragsverlängerung heute verkündet wurde, und Filippo Mane (21/Muskelverletzung) steht Kovac fast der gesamte Kader zur Verfügung. Inacio, der sein Profi-Debüt im Klassiker gegen den FC Bayern (2:3) gab, wird an diesem Wochenende somit keine weitere Bundesliga-Luft schnuppern können. Sein Landsmann Luca Reggiani ist nach seinem jüngsten Treffer gegen den FC Augsburg (2:0) wieder Teil des Spieltagskaders.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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