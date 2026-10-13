Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

SV Werder: Aufatmen bei Pieper

von Daniel del Federico
Amos Pieper sitzt auf dem Boden @Maxppp

Werder Bremen muss doch keinen langwierigen Ausfall von Amos Pieper befürchten. Wie der Verein mitteilt, ist der 28-Jährige glimpflich davongekommen und nimmt bereits wieder die Vorbereitung auf das kommende Bundesligaspiel gegen den SC Paderborn (Samstag, 15:30 Uhr) auf. Eine strukturelle Verletzung liegt zwar nicht vor, der Innenverteidiger wird zunächst jedoch noch individuell trainieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pieper musste gegen Borussia Dortmund (2:2) in der 19. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt und durch Neuzugang Oskar Wojcik (23) ersetzt werden. Für die Werderaner wäre eine schnelle Genesung des ehemaligen deutschen U-Nationalspielers ein enorm wichtiger Faktor. Bisher stand der Rechtsfuß in jedem Pflichtspiel in der Startelf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bremen
Amos Pieper

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Amos Pieper Amos Pieper
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert