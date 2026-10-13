Werder Bremen muss doch keinen langwierigen Ausfall von Amos Pieper befürchten. Wie der Verein mitteilt, ist der 28-Jährige glimpflich davongekommen und nimmt bereits wieder die Vorbereitung auf das kommende Bundesligaspiel gegen den SC Paderborn (Samstag, 15:30 Uhr) auf. Eine strukturelle Verletzung liegt zwar nicht vor, der Innenverteidiger wird zunächst jedoch noch individuell trainieren.

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Pieper musste gegen Borussia Dortmund (2:2) in der 19. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt und durch Neuzugang Oskar Wojcik (23) ersetzt werden. Für die Werderaner wäre eine schnelle Genesung des ehemaligen deutschen U-Nationalspielers ein enorm wichtiger Faktor. Bisher stand der Rechtsfuß in jedem Pflichtspiel in der Startelf.