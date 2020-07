Sam bei Bielefeld im Gespräch

Sidney Sam könnte womöglich in die Bundesliga zurückkehren. Laut der österreichischen ‚Kronen Zeitung‘ und ‚Transfermarkt.de‘ ist der ehemalige Nationalspieler ein Thema bei Aufsteiger Arminia Bielefeld. Sam ist seit seinem Vertragsende beim österreichischen Erstligisten SCR Altach am gestrigen Dienstag auf Vereinssuche.

Für Altach war der mittlerweile 32-jährige Offensivspieler in 21 Pflichtspielen an 14 Treffern direkt beteiligt (sechs Tore, acht Assists). In Biefeleld könnte Sam die Lücke auf der Außenbahn füllen, die Jonathan Clauss mit seinem Wechsel zum RC Lens hinterlassen hat. Sams Teamkollege Christian Gebauer (26) steht nach FT-Informationen kurz vor einem Wechsel zu den Ostwestfalen.