„Bisschen beleidigt“: Klopp gibt Statement zu El Mala ab

Jürgen Klopp hat Berichte zurückgewiesen, laut denen er Said El Mala (19) einen Wechsel vom 1. FC Köln zu Borussia Dortmund empfohlen haben soll. Bei ‚DFB.TV‘ dementiert der neue Bundestrainer deutlich: „Es hat mich ein bisschen beleidigt, dass die Leute denken, ich wäre so dämlich, in meiner ersten Amtshandlung einen Spieler anzurufen und ihm zu sagen: ‚Der BVB würde gut zu dir passen.‘ Das habe ich natürlich nicht gemacht. Das ist nicht meine Aufgabe.“

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Weiter betont Klopp: „Sollte ich in der Zukunft mit einem Spieler mal länger zusammengearbeitet haben und er dann kommt, um mich zu fragen, dann würde ich ihm einen Ratschlag geben. Aber der wäre nicht gefärbt dadurch, ob ich mal beim Verein gearbeitet habe oder nicht. Es geht immer nur um den Spieler. Said El Mala ist bestimmt ein netter Kerl, aber wir haben natürlich nicht darüber gesprochen.“

Inzwischen steht ohnehin fest, dass der Transfer von El Mala zum BVB in diesem Sommer nicht zustande kommen wird. Die Schwarz-Gelben verabschiedeten sich am gestrigen Freitag von den Verhandlungen, nachdem die Kölner auch das verbesserte Angebot für den Außenstürmer abgelehnt hatten.