Menü Suche
Kommentar 89
Bundesliga

„Bisschen beleidigt“: Klopp gibt Statement zu El Mala ab

Jürgen Klopp hat am heutigen Samstag offiziell seine Arbeit als Bundestrainer aufgenommen. In einem Interview äußert er sich zu den Berichten, er habe sich in den Transfer-Poker um Said El Mala eingeschaltet.

von Fabian Ley - Quelle: DFB.TV
1 min.
Jürgen Klopp bei seiner Tätigkeit als TV-Experte bei der Weltmeisterschaft @Maxppp

Jürgen Klopp hat Berichte zurückgewiesen, laut denen er Said El Mala (19) einen Wechsel vom 1. FC Köln zu Borussia Dortmund empfohlen haben soll. Bei ‚DFB.TV‘ dementiert der neue Bundestrainer deutlich: „Es hat mich ein bisschen beleidigt, dass die Leute denken, ich wäre so dämlich, in meiner ersten Amtshandlung einen Spieler anzurufen und ihm zu sagen: ‚Der BVB würde gut zu dir passen.‘ Das habe ich natürlich nicht gemacht. Das ist nicht meine Aufgabe.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Weiter betont Klopp: „Sollte ich in der Zukunft mit einem Spieler mal länger zusammengearbeitet haben und er dann kommt, um mich zu fragen, dann würde ich ihm einen Ratschlag geben. Aber der wäre nicht gefärbt dadurch, ob ich mal beim Verein gearbeitet habe oder nicht. Es geht immer nur um den Spieler. Said El Mala ist bestimmt ein netter Kerl, aber wir haben natürlich nicht darüber gesprochen.“

Inzwischen steht ohnehin fest, dass der Transfer von El Mala zum BVB in diesem Sommer nicht zustande kommen wird. Die Schwarz-Gelben verabschiedeten sich am gestrigen Freitag von den Verhandlungen, nachdem die Kölner auch das verbesserte Angebot für den Außenstürmer abgelehnt hatten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (89)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Köln
Deutschland
Jürgen Klopp
Said El Mala

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Köln Logo 1. FC Köln
Deutschland Flag Deutschland
Jürgen Klopp Jürgen Klopp
Said El Mala Said El Mala
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert