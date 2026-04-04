Verrückt: Nächster Chelsea-Star flirtet mit Real

Enzo Fernández (25) vom FC Chelsea wurde von Chefcoach Liam Rosenior aufgrund seines öffentlichen Flirts mit Real Madrid für zwei Partien suspendiert. Kurz nachdem sein Berater Javier Pastore die Wogen glätten wollte, sorgt ein weiterer Chelsea-Profi für Aufsehen.

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Die Rede ist von Moisés Caicedo (25), der in einem Interview mit der ‚as‘ ebenfalls ein klares Bekenntnis zu den Blues vermeidet. „Im Fußball weiß man nie, nicht wahr? Ich habe jetzt einen Vertrag bei Chelsea. Ehrlich gesagt habe ich noch gar nicht über einen anderen Verein oder einen Abschied aus London nachgedacht, aber im Fußball weiß man eben nie“, antwortet der Abräumer auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, eines Tages für die Königlichen zu spielen.

Und weiter: „Ich will einfach nur Spaß haben. Ich habe einen Vertrag und möchte so lange spielen, wie Gott es mir erlaubt. Danach sehen wir weiter. Ich habe zwar einen Vertrag, aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Mal sehen, welche Überraschungen uns erwarten.“

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Caicedo war 2023 für 116 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion an die Stamford Bridge gewechselt. Dort steht der 60-fache ecuadorianische Nationalspieler langfristig bis 2031 unter Vertrag. Seine jüngsten Aussagen könnten jetzt genauso wie bei Mittelfeldkollege Enzo Konsequenzen nach sich ziehen.