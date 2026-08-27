Inter Miami hat einen neuen Trainer gefunden. Laut Transferjournalist César Luis Merlo wird Kily González beim MLS-Klub übernommen. Der 52-jährige Argentinier, der wie Miami-Superstar Lionel Messi (39) in Rosario geboren wurde, stand bis zum vergangenen Oktober bei CA Platense an der Seitenlinie.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Miami folgt er auf Interimstrainer Guillermo Hoyos, der Mitte April den zurückgetretenen Javier Mascherano beerbt hatte. Von den vergangenen fünf Pflichtspielen verlor der Klub aus Florida vier, einmal sprang ein Remis heraus.