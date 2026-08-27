Menü Suche
Kommentar
Major League Soccer

Messi bekommt neuen Trainer

von David Hamza - Quelle: César Luis Merlo
3 min.
Weltmeister Lionel Messi @Maxppp

Inter Miami hat einen neuen Trainer gefunden. Laut Transferjournalist César Luis Merlo wird Kily González beim MLS-Klub übernommen. Der 52-jährige Argentinier, der wie Miami-Superstar Lionel Messi (39) in Rosario geboren wurde, stand bis zum vergangenen Oktober bei CA Platense an der Seitenlinie.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Miami folgt er auf Interimstrainer Guillermo Hoyos, der Mitte April den zurückgetretenen Javier Mascherano beerbt hatte. Von den vergangenen fünf Pflichtspielen verlor der Klub aus Florida vier, einmal sprang ein Remis heraus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Major League Soccer
Inter Miami
Cristian Alberto González Peret
Lionel Messi

Weitere Infos

Major League Soccer Major League Soccer
Inter Miami Logo Inter Miami
Cristian Alberto González Peret Cristian Alberto González Peret
Lionel Messi Lionel Messi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert