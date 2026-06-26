Diomande nimmt RB-Bekenntnis zurück

Yan Diomande hat einen Wechsel im Sommer angedeutet. Im Anschluss an den 2:0-Erfolg gegen Curaçao in der Nacht zum Freitag zog der WM-Fahrer der Elfenbeinküste in der Mixed Zone sein deutliches Bekenntnis zu den Sachsen zurück. Auf die Frage, ob klar sei, für welchen Klub er in der kommenden Saison auflaufen werde, sagte der 19-Jährige: „Das weiß ich nicht. Ich denke nicht über meine Zukunft nach der Weltmeisterschaft nach. Ich versuche, meine ganze Energie auf die Weltmeisterschaft zu konzentrieren und abzuwarten, was danach passiert, aber dazu kann ich nichts sagen.“

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Mitte Mai hatte Diomande noch beteuert, dass er noch mindestens ein Jahr in Leipzig spielen werde. Doch auch angesichts der bisher so starken Leistungen bei der WM wird das Interesse einiger Topklubs immer größer. Sowohl der FC Bayern als auch der FC Chelsea, der FC Liverpool und Real Madrid sind am Ivorer dran. Die heißeste Spur führt zu Paris St. Germain. Nach FT-Informationen hat Diomande dem amtierenden Champions League-Sieger bereits die Zusage für einen Wechsel gegeben.