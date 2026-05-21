Medien: Nächster Freiburg-Neuzugang im Anflug

Im Europa League-Finale war der SC Freiburg am gestrigen Mittwochabend chancenlos und musste sich mit 0:3 dem englischen Tabellenvierten Aston Villa geschlagen geben. Dennoch gibt es zur Stunde auch gute Nachrichten im Kraichgau.

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Neben Mio Backhaus (22/Werder Bremen) hat der Bundesligist Berichten zufolge einen weiteren vielversprechenden Zugang an der Angel. Die Rede ist von Rihito Yamamoto (24), der seit knapp drei Jahren in der Jupiler Pro League im Einsatz für die VV St. Truiden sein Geld verdient.

Transferinsider Sacha Tavolieri und ‚Onze Mondial‘-Journalist Marc Mechenoua schreiben unisono, dass sich die Freiburger mit dem belgischen Erstligisten auf den Transfer des früheren japanischen U-Nationalspielers geeinigt haben. Tavolieri geht zudem davon aus, dass der Deal zeitnah über die Bühne geht. Mit Yamamoto seien lediglich Details zu klären.

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Passt gut zu Freiburg

Im Werben um den Mittelfeldmotor scheinen die ebenfalls interessierten Klubs um Olympique Lyon und den VfL Wolfsburg also leer auszugehen. Im Breisgau darf man sich hingegen auf einen laufstarken Box-to-box-Spieler freuen, der in der laufenden Spielzeit zwölf Scorerpunkte (fünf Tore, sieben Vorlagen) in 38 Pflichtspielen verbuchte.