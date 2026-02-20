Menü Suche
Frohe Kunde für Barça

von Lukas Hörster
Gavi schießt @Maxppp

Gavi hat sich einmal mehr zurückgekämpft. Wie der FC Barcelona mitteilt, nahm der 21-jährige Mittelfeldspieler heute erstmals wieder an Teilen des Mannschaftstrainings teil.

FC Barcelona
Gavi took part in part of today’s training session with the team!
In den vergangenen Jahren ist Gavi vom Pech verfolgt. Nach einem Kreuzbandriss, der ihn elf Monate zusehen ließ, setzte ihn seit Ende August eine Meniskusverletzung mit folgender Arthroskopie außer Gefecht. Nun hat der spanische Nationalspieler das neuerliche Comeback vor Augen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
La Liga
Barcelona
Gavi

