Frohe Kunde für Barça

Gavi hat sich einmal mehr zurückgekämpft. Wie der FC Barcelona mitteilt, nahm der 21-jährige Mittelfeldspieler heute erstmals wieder an Teilen des Mannschaftstrainings teil.

In den vergangenen Jahren ist Gavi vom Pech verfolgt. Nach einem Kreuzbandriss, der ihn elf Monate zusehen ließ, setzte ihn seit Ende August eine Meniskusverletzung mit folgender Arthroskopie außer Gefecht. Nun hat der spanische Nationalspieler das neuerliche Comeback vor Augen.