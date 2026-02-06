32-Millionen-Korb: Neuer Anlauf bei Pepi

Der FC Fulham bleibt an Mittelstürmer Ricardo Pepi (23) dran. Nach Informationen von Fabrizio Romano wurden die Gespräche über einen Sommerwechsel mit der PSV Eindhoven und der Spielerseite aufgenommen. Im Januar hatten die Niederländer zwei Fulham-Angebote abgelehnt, 32 Millionen Euro waren nicht genug.

Pepis Vertrag läuft bis 2030. Vor zweieinhalb Jahren war der US-amerikanische Nationalspieler für elf Millionen Euro vom FC Augsburg gekommen. Für die PSV erzielte Pepi in dieser Saison elf Tore in 22 Pflichtspielen.