Bayern-Flirt Rayan vor 35-Millionen-Wechsel

Mit etwas Verspätung zieht der AFC Bournemouth Ersatz für den zu Manchester City abgewanderten Antoine Semenyo (26) an Land. ‚Sky Sports‘ berichtet, dass die Cherries unmittelbar vor der Verpflichtung von Angreifer Rayan (19) stehen. Mit Vasco da Gama habe sich der Premier League-Vertreter auf eine Ablöse über 35 Millionen Euro verständigt. Im Verlauf der Woche wird der Linksfuß zum Medizincheck auf der Insel erwartet.

Zuletzt hieß es noch, der Klub vom Zuckerhut fordere 50 Millionen Euro für den europaweit begehrten Senkrechtstarter. Rayans Wechselwunsch habe jedoch dafür gesorgt, dass der Deal nun für besagte Summe über den Tisch geht. An dem brasilianischen U20-Nationalspieler waren unter anderem auch der FC Bayern, Borussia Dortmund, Crystal Palace und Newcastle United interessiert.