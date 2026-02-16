Menü Suche
Kommentar
FT-Exklusiv Bundesliga

Augsburg: Alle Details zum Essende-Deal

von seb_nonda - Dominik Schneider - Quelle: FT-Exklusiv
Samuel Essende fliegt mit Rot vom Platz @Maxppp

Der Wechsel von Samuel Essende zum BSC Young Boys ist in trockenen Tüchern. Nach FT-Informationen hat der 28-jährige Mittelstürmer vom FC Augsburg bereits einen Vertrag bis 2029 beim Klub aus Bern unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Ablöse fließen 3,75 Millionen Euro. In Augsburg gehörte Essende nicht mehr zum favorisierten Personal. Dementsprechend haben die Fuggerstädter den heutigen Deadline Day in der Schweiz genutzt, um den Torjäger abzugeben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Super League
Augsburg
Young Boys
Samuel Essende

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Super League Super League
Augsburg Logo FC Augsburg
Young Boys Logo Young Boys
Samuel Essende Samuel Essende
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert