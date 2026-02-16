Augsburg: Alle Details zum Essende-Deal

Der Wechsel von Samuel Essende zum BSC Young Boys ist in trockenen Tüchern. Nach FT-Informationen hat der 28-jährige Mittelstürmer vom FC Augsburg bereits einen Vertrag bis 2029 beim Klub aus Bern unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Ablöse fließen 3,75 Millionen Euro. In Augsburg gehörte Essende nicht mehr zum favorisierten Personal. Dementsprechend haben die Fuggerstädter den heutigen Deadline Day in der Schweiz genutzt, um den Torjäger abzugeben.