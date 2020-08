Sahin skizziert Zukunftsplan

Nuri Sahin will seine Fußballschuhe noch nicht an den Nagel hängen. „Wenn der Körper mitmacht“ will der 31-jährige Sechser „noch zwei oder drei Jahre“ weiterspielen, zitieren ihn die ‚Ruhr Nachrichten‘. Sahins Vertrag bei Werder Bremen war ausgelaufen, in den letzten Zügen des Abstiegskampfs gehörte er schon nicht mehr zum Kader. Zuletzt stand ein Wechsel in die Türkei im Raum.

Nach seiner aktiven Laufbahn strebt Sahin eine zweite Karriere an. „Ich will auf jeden Fall Trainer werden“, sagt der ehemalige Stratege von Borussia Dortmund, „da habe ich schon Bock drauf.“ Derzeit sammelte er erste Erfahrungen als Co-Trainer beim Oberligisten RSV Meinerzhagen. Perspektivisch sei auch eine Rückkehr zum BVB „natürlich ein Traum“.