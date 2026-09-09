Für 50 Millionen Euro hätte Said El Mala (20) den 1. FC Köln verlassen können. Der FC Brentford wollte die Summe zahlen, der El Mala-Clan ließ den Deal aber platzen. Zu Borussia Dortmund hätte man „Ja“ gesagt, der BVB wollte aber die FC-Forderung nicht erfüllen.

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Stattdessen verlängerte der Ausnahmespieler schließlich seinen Vertrag am Geißbockheim bis 2031 und läuft nun mit der Nummer 10 auf, die seit Lukas Podolski kein FC-Profi mehr tragen durfte. Der gebürtige Krefelder wurde aber nicht nur mit Ruhm und Ehre gelockt, wie die ‚Sport Bild‘ berichtet.

Mit einem Gehalt von drei Millionen Euro ist El Mala nun der Spitzenverdiener bei den Rheinländern. Darüber hinaus sicherte sich der Offensivstar aber auch Bonusvereinbarungen. So kann das Topgehalt weiter steigen, sollte El Mala „Einsätze für die Nationalmannschaft“ unter Bundestrainer Jürgen Klopp bestreiten.