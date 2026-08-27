Bestätigt: Atubolu-Wechsel fast fix

Adi Hütter hat den bevorstehenden Wechsel von Noah Atubolu (24) zu Eintracht Frankfurt bestätigt. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr) sagte der Cheftrainer der Hessen: „Zuerst einmal ist es so, dass die Tinte noch nicht trocken ist. Ich gehe davon aus, dass Noah Atubolu im Laufe des Tages die Unterschrift unter den Vertrag setzt. Wir haben ihn als Nummer eins geholt.“

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Atubolu reiste am gestrigen Mittwochabend nach Frankfurt, um heute den Medizincheck zu absolvieren. Hütter bestätigte in der Medienrunde, dass mit der Unterschrift und der Vollzugsmeldung noch in den kommenden Stunden zu rechnen ist. Ob Atubolu schon beim Bundesliga-Auftakt den Frankfurter Kasten hüten wird, ist noch offen.