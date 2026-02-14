Tottenham präsentiert Tudor

Tottenham Hotspur hat einen neuen Trainer gefunden. Wie die Nordlondoner offiziell mitteilen, übernimmt Igor Tudor als Interimscoach bis zum Saisonende beim aktuellen Tabellen-16. der Premier League. Eine Option zur Verlängerung ist dem Vernehmen nach in dem Kurzzeitvertrag nicht enthalten.

Zuletzt stand Tudor von März bis Oktober des vergangenen Jahres für Juventus Turin an der Seitenlinie. Bei den Spurs folgt der 47-jährige Kroate auf den kürzlich entlassenen Thomas Frank. Zuvor waren auch die langjährigen Bundesliga-Trainer Marco Rose und Edin Terzic mit dem vakanten Posten in Verbindung gebracht worden. Für das Amt ab Sommer bleiben insbesondere Roberto De Zerbi (zuletzt Olympique Marseille) und Mauricio Pochettino (US-Nationalmannschaft) heiße Kandidaten.