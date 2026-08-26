40-Millionen-Zugang für Chelsea

Der FC Chelsea steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Innenverteidiger-Juwel Honest Ahanor (18). Laut Gianluca Di Marzio befinden sich die Gespräche mit Atalanta Bergamo in der Endphase. Der Transfer wird voraussichtlich für über 40 Millionen Euro über die Bühne gehen.

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Ahanor war im vergangenen Jahr für 16 Millionen Euro zu den Bergamasken gewechselt, denen nun ein sattes Transferplus winkt. Der Vertrag des zweifachen italienischen Nationalspielers ist bis 2028 befristet.