Italien-Job: Conte bringt sich in Stellung

Übernimmt Antonio Conte ein zweites Mal die italienische Nationalmannschaft? Nach dem gestrigen 1:0-Sieg gegen den AC Mailand brachte sich der Coach der SSC Neapel offen ins Spiel: „Wäre ich Verbandschef, würde ich mich auch in Betracht ziehen. Zusammen mit anderen ist es richtig, dass mein Name unter den Kandidaten auftaucht – aus verschiedenen Gründen. Ich war bei der Nationalmannschaft, ich kenne das Umfeld.“ Conte hatte die Squadra Azzurra bereits zwischen 2014 und 2016 trainiert.

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Der 56-Jährige betonte allerdings auch: „Sie kennen meine Situation und wissen, dass ich einen langfristigen Vertrag habe. Ich werde mich trotzdem mit dem Präsidenten treffen, und dann werden wir sehen.“ Nach der verpassten WM-Qualifikation und dem Rücktritt von Gennaro Gattuso sind die Italiener auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter. Neben Conte wird auch Milan-Trainer Massimiliano Allegri als möglicher Nachfolger gehandelt.