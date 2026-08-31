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VfB erreicht neues Angebot für Leweling

von Tom Steinmetzler - Quelle: Bild
Jamie Leweling im VfB-Trikot @Maxppp

Die AS Rom lässt im Werben um Jamie Leweling (25) nicht locker. Laut der ‚Bild‘ haben die Römer nun ein Angebot für einen festen Transfer in Höhe von 35 Millionen Euro für den Flügelspieler abgegeben. Die beiden Vereine sind in konkreten Verhandlungen.

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Gestern hatte der VfB das erste Angebot aus Rom für eine Leihe mit Kaufpflicht abgelehnt. Leweling selbst würde gerne weiterhin in einem europäischen Wettbewerb spielen und führt Gespräche mit der Roma, die das bieten kann. Der deutsche Nationalspieler kam 2024 für 5,5 Millionen Euro von Union Berlin zum VfB Stuttgart.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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