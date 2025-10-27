Menü Suche
Frankfurt: Entscheidung bei Arrhov steht an

von Dominik Sandler - Quelle: Absolut Fussball
Markus Krösche hat für Eintracht Frankfurt den nächsten Mega-Deal eingefädelt @Maxppp

Noch ist unklar, wann sich Love Arrhov Eintracht Frankfurt anschließen wird. Wie ‚Absolut Fussball‘ berichtet, ziehen die Verantwortlichen der SGE in Erwägung, den 17-jährigen Schweden ab Januar zu verleihen. Eine Entscheidung darüber soll in den kommenden Wochen fallen.

Arrhov steht ab dem neuen Kalenderjahr offiziell bei den Adlerträgern unter Vertrag, die 4,6 Millionen Euro Ablöse an Ausbildungsverein Brommapojkarna überweisen. Dort ist der zentrale Mittelfeldspieler seit dieser Saison gesetzt. Jetzt prüft die Eintracht gemeinsam mit dem Umfeld des Spielers, ob er einen Kaderplatz bei der SGE erhält oder anderweitig Spielpraxis sammeln soll.

