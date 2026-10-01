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Bundesliga

Werders Forderung an Mbangula

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Samuel Mbangula vor dem Spiel @Maxppp

Werder Bremens Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz nimmt Samuel Mbangula (22) in die Pflicht. „Es ist unglücklich, wenn ein Spieler zu einem neuen Klub kommt und plötzlich der Trainer wechselt. Sam ist jetzt gefordert, sich durchzubeißen und dort auf möglichst viel Spielpraxis zu kommen“, zitiert die ‚Bild‘ den 45-Jährigen.

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Mbangula war 2025 für zehn Millionen Euro von Juventus Turin an die Weser gewechselt. Nach einem durchwachsenen Jahr im Werder-Trikot wurde der belgische Flügelflitzer in diesem Sommer an den FC Bologna verliehen. Dort steht seit dem 16. September Raffaele Palladino an der Seitenlinie, unter dem Mbangula zuletzt 90 Minuten auf der Bank saß.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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