Chatzialexiou verrät Klose-Absprache

Joti Chatzialexiou hat erläutert, warum der 1. FC Nürnberg den auslaufenden Vertrag von Cheftrainer Miroslav Klose nicht zeitnah verlängern wird. „Es wird darauf gewartet, dass wir den richtigen Zeitpunkt haben, uns zusammenzusetzen. Wir waren uns beide einig, dass wir erst arbeiten und die Vorrunde gut hinter uns bringen wollen“, ließ der Sportvorstand am Rande des Heimspiels gegen Arminia Bielefeld am ‚Sky‘-Mikrofon durchblicken.

Zwischenzeitlich hatte es danach ausgesehen, als wäre ein neuer Klose-Deal nur noch Formsache. Doch so weit ist es offensichtlich noch nicht. „Es ist ja immer so im Fußball: Wenn du verlierst, wollen alle den Skalp des Trainers sehen. Jetzt wollen alle, dass ich den Vertrag verlängere. Wir haben gesagt: Wir machen beides nicht, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, sondern warten. Und ich glaube, das ist für uns die richtige Entscheidung“, führte Chatzialexiou aus.