Interesse aus Italien: Verliert die Eintracht ein Toptalent?

Für die U17 von Eintracht Frankfurt läuft die Saison bisher sehr gut. Mit fünf Siegen und drei Remis aus acht Partien stehen die jungen Adler auf Rang drei hinter der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern. Großen Anteil am Erfolg der B-Junioren hat Kebir Ali Canpolat. Und der Flügelspieler weckt dadurch reges Interesse anderer Klubs.

Unter der Anzeige geht's weiter

FT kann Berichte aus Italien bestätigen, dass Juventus Turin, der AC und Inter Mailand am türkischen U17-Nationalspieler interessiert sind. Auch Vereine aus Deutschland haben das Sturmjuwel auf dem Radar. Verhandlungen über einen Wechsel hat es allerdings noch nicht gegeben.

Scorerpunkte am Fließband

Bei acht Treffern und sieben Assists in sieben Einsätzen ist es kein Wunder, dass Canpolat Begehrlichkeiten in Europa weckt. Der 15-Jährige hat zudem für die Jugendauswahl der Türkei in drei Spielen drei Tore erzielt. In der Vergangenheit wurde der in Euskirchen geborene Offensivakteur auch zu Lehrgängen des DFB eingeladen.

Dass italienische Klubs Scouts zu deutschen Jugendspielen senden, ist keine Seltenheit. Im August verlor der VfB Stuttgart mit Jan-Carlo Simic ein Toptalent aus den eigenen Reihen an den AC Mailand. Gut möglich, dass Canpolat der nächste vielversprechende Spieler ist, der sein Glück in Italien sucht.