Knallhart: Zwei Ex-Bundesliga-Stars werden rasiert

Albtraumabend für Sommer

Bei seinem Champions League-Debüt für den FC Brügge machte Yann Sommer (37) eine äußerst unglückliche Figur. Insbesondere der letzte Gegentreffer bei der 2:3-Niederlage gegen Aston Villa geht auf Sommers Kappe, als er die Situation bei einem langen Ball der Engländer völlig falsch einschätzt, zu spät kommt und Ex-Bayern-Stürmer Nicolas Jackson (25) den Ball lediglich einschieben muss.

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„Ich muss im Tor bleiben. Ich dachte, der Ball kommt schneller. Manchmal trifft man Fehlentscheidungen. So ist Fußball“, gestand der Keeper im Anschluss an die Partie. Die internationale Presse geht allerdings deutlich härter mit dem Schweizer (37) ins Gericht. Von einem „Albtraumabend für Sommer“ sprechen die ‚Gazzetta dello Sport‘ und der ‚Corriero dello Sport‘. „Was macht Sommer denn da?“, fragt man sich bei ‚Het Laatste Nieuws‘.

Im zweiten Gruppenspiel trifft Sommer ausgerechnet auf Ex-Klub Inter Mailand. Man kann nur hoffen, dass der ehemalige Bundesliga-Profi dann einen besseren Tag erwischt.

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Keine Hoffnung bei Frimpong

Apropos Ex-Bundesliga-Profi – auch Jeremie Frimpong (25) ist dieser Tage heftiger Kritik ausgesetzt. Der frühere Liverpool-Spieler Danny Murphy attestiert dem rechten Außenbahnspieler nicht das nötige Format, um an der Anfield Road mithalten zu können.

Frimpong sei genauso wie Milos Kerkez (22) „nicht gut genug“ für den LFC und sie werden „sich auch nicht verbessern“, wird Murphy vom ‚Mirror‘ zitiert. Fast 90 Millionen Euro hatte das englische Schwergewicht 2025 für das Außenverteidiger-Duo auf den Tisch gelegt. Die hohen Erwartungen konnten seitdem nicht erfüllt werden.