WM-Traum lebt: Barça verleiht ter Stegen

Kaum stand Marc-André ter Stegen der Weg ins DFB-Tor offen, wurde er beim FC Barcelona ausgemustert. Obendrein plagte sich der Ex-Gladbacher mit einer Rückenverletzung herum, die er nun aber auskuriert hat. Um tatsächlich bei der WM 2026 im Kasten stehen zu können, legte ihm Bundestrainer Julian Nagelsmann unlängst einen Vereinswechsel im Winter ans Herz. Nach anfänglichem Zögern hat der 33-Jährige diesen Rat nun befolgt.

Wie der FC Girona in der Nacht auf Mittwoch verkündet hat, läuft ter Stegen ab sofort im Estadi Municipal de Montilivi auf. Der abstiegsbedrohte La Liga-Klub leiht den Keeper bis Saisonende von den Blaugrana aus. Dem Vernehmen nach übernimmt Girona einen Teil des Gehalts.

Bei Barça wurde ter Stegen mehrfach mitgeteilt, dass Sommerneuzugang Joan García (24) die Nummer eins sei und es für den DFB-Schlussmann keinen Weg zurück ins Tor gebe. Nach anfänglichem Sträuben zeigt sich ter Stegen mit einer Leihe nun einverstanden. Seinen Lebensmittelpunkt muss er dabei nicht verlegen, auch Girona liegt in Katalonien.