Menü Suche
Kommentar 5
Offiziell La Liga

WM-Traum lebt: Barça verleiht ter Stegen

Schon seit Sommer versucht der FC Barcelona Marc-André ter Stegen loszuwerden. Dieser Wunsch wird ihnen nun erfüllt.

von Luca Hansen - Quelle: gironafc.cat
1 min.
Marc-André ter Stegen mit einem Augenschmaus von Parade @Maxppp

Kaum stand Marc-André ter Stegen der Weg ins DFB-Tor offen, wurde er beim FC Barcelona ausgemustert. Obendrein plagte sich der Ex-Gladbacher mit einer Rückenverletzung herum, die er nun aber auskuriert hat. Um tatsächlich bei der WM 2026 im Kasten stehen zu können, legte ihm Bundestrainer Julian Nagelsmann unlängst einen Vereinswechsel im Winter ans Herz. Nach anfänglichem Zögern hat der 33-Jährige diesen Rat nun befolgt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der FC Girona in der Nacht auf Mittwoch verkündet hat, läuft ter Stegen ab sofort im Estadi Municipal de Montilivi auf. Der abstiegsbedrohte La Liga-Klub leiht den Keeper bis Saisonende von den Blaugrana aus. Dem Vernehmen nach übernimmt Girona einen Teil des Gehalts.

Girona FC
👋 BENVINGUT TER STEGEN

🔗
Bei X ansehen

Bei Barça wurde ter Stegen mehrfach mitgeteilt, dass Sommerneuzugang Joan García (24) die Nummer eins sei und es für den DFB-Schlussmann keinen Weg zurück ins Tor gebe. Nach anfänglichem Sträuben zeigt sich ter Stegen mit einer Leihe nun einverstanden. Seinen Lebensmittelpunkt muss er dabei nicht verlegen, auch Girona liegt in Katalonien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Girona
Marc-André ter Stegen

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Girona Logo Girona
Marc-André ter Stegen Marc-André ter Stegen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert