Alles hängt an Neuer: Packender Zweikampf um die Nachfolge

Vieles deutet darauf hin, dass Manuel Neuer rund um seinen 40. Geburtstag im kommenden März einen neuen Vertrag beim FC Bayern unterschreiben wird. Doch was, wenn eine Verletzung dazwischenkommt? Oder der Kapitän sich doch dafür entscheidet, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und stattdessen die ohnehin schon äußerst lange wie erfolgreiche Karriere zu beenden?

Für diesen Fall stehen aus Münchner Sicht in Alexander Nübel (29) und Jonas Urbig (22) zwei adäquate Nachfolger parat. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der FCB es dann in diesem Sommer auf einen Zweikampf zwischen den beiden Torhütern ankommen lassen würde und der bessere zum Nachfolger auserkoren wird.

Externer Neuzugang nicht geplant

Somit darf sich Urbig, der erst im vergangenen Januar verpflichtet wurde, noch nicht zu sicher sein – zumal Nübel einige Fürsprecher an der Säbener Straße hat. Auch Sportdirektor Christoph Freund lobte Nübel auf der Pressekonferenz gestern vor dem heutigen Duell mit dem VfB Stuttgart (15:30 Uhr): „Er ist unser Torwart, spielt eine gute Saison und hat sich in den letzten ein bis zwei Jahren noch mal richtig entwickelt. Alex ist sicher einer der besten Torhüter in Deutschland. Wir sind sehr froh, dass wir für die Zeit nach Manuel, wenn die irgendwann kommt, sehr gut aufgestellt sind. Dann werden die Entscheidungen getroffen. Aber wir sind sehr froh, dass wir da Torhüter in der Hinterhand haben, die aktuell auf sehr hohem Level spielen.“

Übrigens: Laut dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ haben die Verantwortlichen des Deutschen Rekordmeisters beschlossen, dass Nübel oder Urbig Neuers Erbe antreten sollen. Ein externer Neuzugang werde aktuell ausgeschlossen. Das Duell zwischen Urbig und Nübel wird in jedem Fall spannend und es wird wohl kommen. Nur der Zeitpunkt ist noch offen.