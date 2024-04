Für mehr Transfers: Premier League-Klubs fordern Regel-Reform

In der englischen Berichterstattung ist die Abkürzung PSR mittlerweile zum geflügelten Wort geworden, wenn es um die Transfermöglichkeiten der Premier League Klubs ging. Die Profit and Sustainability Rules besagen, dass Klubs jeweils in den zurückliegenden drei Geschäftsjahren maximal einen Verlust von umgerechnet rund 122 Millionen Euro (105 Millionen Pfund) machen dürfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nottingham Forest und der FC Everton wurden wegen Verstößen gegen jene Richtlinien in dieser Saison mit Punktabzügen sanktioniert. Der FC Chelsea muss hingegen bis Ende Juni umgerechnet rund 117 Millionen Euro aufbringen, um eine Strafe zu vermeiden. Die sonst ausgabefreudigste Liga der Welt hat inzwischen die Handbremse gezogen.

Lese-Tipp

Verhandlungen stocken: Ortega überdenkt City-Zukunft

Transfermarkt kommt zum Erliegen

Im abgelaufenen Wintertransferfenster waren die Gesamtausgaben der Premier League-Klubs mit insgesamt rund 132 Millionen Euro so niedrig wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr. Zum Vergleich: Im Winter der Saison 2022/23 gaben die englischen Vereine noch unglaubliche 843 Millionen Euro für Neuverpflichtungen aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine dramatische Entwicklung, die laut der ‚Daily Mail‘ dazu geführt hat, dass inzwischen eine deutliche Mehrheit der englischen Erstligisten eine Reform fordert.

Geld- statt Punktstrafen?

Dem Bericht zufolge sprechen sich 17 der 20 Klubs für eine Abstimmung im Juni aus, um das System zu reformieren. 14 Stimmen benötigt es für eine Regeländerung. Demnach sind die Klubvertreter der Meinung, dass die Sechs-Punkte-Strafe gegen Everton und die Vier-Punkte-Strafe gegen Nottingham zu drakonisch waren. Stattdessen wird eine Art Luxussteuer diskutiert, wie es sie schon lange im US-Sport gibt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach dieser Regelung müssen Teams für jeden Dollar über der festgesetzten Gehaltsgrenze einen Strafbetrag zahlen. Dieser richtet sich nach der Höhe der überschrittenen Ausgaben für Spielergehälter. Für die Premier League wäre stattdessen eine Deckelung der Transferausgaben einfacher umzusetzen, doch auch eine Gehaltsobergrenze wird diskutiert.

Die so gesammelten Strafzahlungen sollen in der Reform den Vereinen zugutekommen, die die Richtlinien eingehalten haben. Das würde bedeuten, dass aktuell ausgebremste reiche Klubs wie Chelsea oder Newcastle United wieder deutlich aktiver auf dem Transfermarkt tätig werden. Dass eine so komplexe Regeländerung schon zur kommenden Saison umgesetzt werden kann, ist fraglich. Nichtsdestotrotz wären die Änderungen nicht weniger als eine Revolution.