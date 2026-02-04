Menü Suche
19 Scorerpunkte: VfB-Vorstoß bei Godts

Die Liste der Interessenten für Mika Godts von Ajax Amsterdam ist lang und namhaft besetzt. Darunter befindet sich offenbar auch der VfB Stuttgart.

von Julian Jasch - Quelle: Voetbal International
Mika Godts im Ajax-Trikot @Maxppp

Der VfB Stuttgart hat sich im zurückliegenden Wechselfenster anscheinend vergeblich mit einer Verpflichtung von Mika Godts (20) beschäftigt. Laut ‚Voetbal International‘ gingen zahlreiche Anfragen beim Flügelflitzer von Ajax Amsterdam ein, darunter nicht nur vom VfB, sondern auch vom FC Arsenal, FC Barcelona, von der AS Rom sowie der SSC Neapel.

Für Ajax stehe ein Verkauf aber frühestens im Sommer zur Disposition. Godts spielt bislang eine famose Saison und gehört mit zehn Treffern und sieben Vorlagen zu den besten Scorern der Eredivisie. Zudem sammelte er in den Pokalwettbewerben zwei weitere Torvorlagen.

Geht die Entwicklung des belgischen U19-Nationalspielers so weiter, dürfte er für die Niederländer nicht mehr lange zu halten sein. Aufgrund des bis 2029 datierten Vertrags befindet sich der aktuell Tabellenvierte aber in einer komfortablen Verhandlungsposition. Zuletzt kursierte eine Ablöseforderung von 15 Millionen Euro. Diese könnte mittlerweile aber auch deutlich nach oben korrigiert worden sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Mika Godts

