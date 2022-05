Berater: Lukaku-Entscheidung muss warten

Ob Sturmtank Romelu Lukaku beim FC Chelsea noch eine Zukunft hat, wird wohl erst nach dem anstehenden Verkauf des Klubs final geklärt. Federico Pastorello, der Berater des 29-jährigen Belgiers, gibt im Interview mit dem italienischen Blatt ‚La Repubblica‘ einen Einblick in die aktuelle Lage seines Klienten: „Seine Situation ist eigenartig, und niemand konnte das erwarten. Ich gehe nicht auf die technischen Entscheidungen ein, aber es ist offensichtlich, dass es ein Problem gab. Er konzentriert sich jetzt auf die laufende Saison, über alles andere haben wir nicht gesprochen.“

Interesse am bulligen Angreifer wurde zuletzt seinem Ex-Klub Inter Mailand und dem Stadtrivalen AC nachgesagt. „Viel Lärm um nichts. Er trägt den Verein und die Fans der Nerazzurri in seinem Herzen, das hat er nie verheimlicht, aber wir können nicht über Verhandlungen spekulieren: Chelsea hat den Verkauf des Vereins festgelegt, wir kennen die Gesprächspartner nicht, geschweige denn, ob wir Gespräche mit Inter oder dem AC Mailand aufnehmen können. Wir müssen warten", so Lukakus Agent. Zuletzt hatte Chelsea-Coach Thomas Tuchel klargestellt, er wolle trotz Differenzen an seinem Stürmer festhalten.