Menü Suche
Kommentar 34
Offiziell Premier League

Bayern geht leer aus: City holt Guéhi an Bord

Manchester City reagiert auf den personellen Engpass in der Abwehr. Ein halbes Jahr vor Vertragsende wird Marc Guéhi von Ligarivale Crystal Palace losgeeist.

von Julian Jasch
1 min.
Marc Guéhi hebt den Community Shield hoch @Maxppp

Rúben Dias (28) und John Stones (31) stehen Manchester City verletzungsbedingt aktuell nicht zur Verfügung, für Josko Gvardiol (23) ist die Saison wegen eines Wadenbeinbruchs sogar gelaufen. Entsprechend waren die Skyblues zum Handeln gezwungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Externe Verstärkung soll nun Abhilfe schaffen, diese kommt von der Ligakonkurrenz nach Manchester. Innenverteidiger Marc Guéhi (25) wechselt von Crystal Palace zum Scheichklub. Dort wird der englische Nationalspieler (26 Länderspiele) mit einem lukrativen Arbeitspapier bis 2031 ausgestattet, das ihm dem Vernehmen nach bis zu 18 Millionen Euro jährlich bescheren kann.

Manchester City
When they asked if I wanted to come to City, there was only one answer...
Bei X ansehen

Für den vorzeitigen Abflug ihres Kapitäns kassieren die Eagles immerhin noch eine Ablöse, die sich bei 23 bis 33 Millionen Euro einpendeln soll – ein halbes Jahr vor Kontraktende wohlgemerkt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Thema war Guéhi ob seiner Vertragssituation bei einigen Topklubs, darunter auch der FC Bayern. Für den deutschen Rekordmeister wäre potenziell aber ausschließlich ein ablösefreier Transfer im Sommer infrage gekommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (34)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Crystal Palace
ManCity
Marc Guéhi

Weitere Infos

Premier League Premier League
Crystal Palace Logo Crystal Palace
ManCity Logo Manchester City FC
Marc Guéhi Marc Guéhi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert