Bayern geht leer aus: City holt Guéhi an Bord
Manchester City reagiert auf den personellen Engpass in der Abwehr. Ein halbes Jahr vor Vertragsende wird Marc Guéhi von Ligarivale Crystal Palace losgeeist.
Rúben Dias (28) und John Stones (31) stehen Manchester City verletzungsbedingt aktuell nicht zur Verfügung, für Josko Gvardiol (23) ist die Saison wegen eines Wadenbeinbruchs sogar gelaufen. Entsprechend waren die Skyblues zum Handeln gezwungen.
Externe Verstärkung soll nun Abhilfe schaffen, diese kommt von der Ligakonkurrenz nach Manchester. Innenverteidiger Marc Guéhi (25) wechselt von Crystal Palace zum Scheichklub. Dort wird der englische Nationalspieler (26 Länderspiele) mit einem lukrativen Arbeitspapier bis 2031 ausgestattet, das ihm dem Vernehmen nach bis zu 18 Millionen Euro jährlich bescheren kann.
Für den vorzeitigen Abflug ihres Kapitäns kassieren die Eagles immerhin noch eine Ablöse, die sich bei 23 bis 33 Millionen Euro einpendeln soll – ein halbes Jahr vor Kontraktende wohlgemerkt.
Ein Thema war Guéhi ob seiner Vertragssituation bei einigen Topklubs, darunter auch der FC Bayern. Für den deutschen Rekordmeister wäre potenziell aber ausschließlich ein ablösefreier Transfer im Sommer infrage gekommen.
