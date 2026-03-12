100 Millionen gespart: Reals gefühlter Neuzugang

Die durch die Abgänge von Luka Modric (40/AC Mailand) und Toni Kroos (Karriereende) entstandene Lücke im Mittelfeld von Real Madrid konnte bis heute nicht zufriedenstellend gefüllt werden. Wunschlösung Vitinha (26/Paris St. Germain) hat den Königlichen öffentlich abgesagt. Womöglich braucht es aber auch keinen externen Zugang, denn in Thiago Pitarch (18) gerät dieser Tage ein Talent aus den eigenen Reihen in den Fokus.

Chefcoach Álvaro Arbeloa trainierte das Eigengewächs bereits im Jugendbereich und integrierte ihn in den vergangenen Wochen erfolgreich in der ersten Mannschaft. Am gestrigen Mittwoch feierte Thiago beim 3:0-Sieg gegen Manchester City sein Startelfdebüt in der Champions League – damit avancierte er zum zweitjüngsten Real-Profi, der in diesem Wettbewerb in einem K.o.-Spiel von Beginn an auf dem Platz stand.

Eindrucksvolles Auftreten

Über weite Strecken überzeugte der Mittelfeldspieler auf der ganz großen Bühne. Der spanische U20-Nationalspieler strahlte angesichts seines jungen Alters eine enorme Sicherheit aus (94 Prozent Passgenauigkeit), forderte viele Bälle unter Gegnerdruck, fand dabei konstruktive Lösungen und war gleichzeitig gefühlt auf dem gesamten Spielfeld wiederzufinden. Einzig in der 75. Minute leistete er sich einen leichtsinnigen Fehler, den Torhüter Thibaut Courtois (33) mit einer Glanzparade ausmerzen konnte.

Natürlich muss Thiago noch einige Entwicklungsschritte gehen, um sich im Starensemble der Galaktischen zu etablieren respektive die Verantwortlichen davon zu überzeugen, dass er eine geeignete Vitinha-Alternative darstellt, die keine 100 Millionen Euro Ablöse kostet. Die Ansätze, die der Jungspund in seinen bisherigen Real-Einsätzen gezeigt hat, lassen aber schon jetzt auf eine vielversprechende Karriere hoffen. Und insbesondere der Auftritt gegen die ambitionierten Skyblues beeindruckte die europäische Fußballwelt.